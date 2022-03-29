Николай Патрушев о риске применения оружия массового поражения: «Запад сам вынашивает планы организовать такие провокации»

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29 марта 2022, 14:26

Боец Химзащиты, MOD Russia/ Twitter.com

Настойчивые обвинения Запада в адрес Российской Федерации о якобы имеющей место подготовке применения оружия массового уничтожения говорят о риске использования такового самими иностранцами. Такое заявление сделал во вторник, 29 марта, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

«Не исключено, что Запад сам вынашивает планы организовать такие провокации. Именно у стран нынешнего коллективного Запада самый большой опыт по части использования боевых отравляющих и токсичных веществ», − цитирует ТАСС слова силовика.

Патрушев напомнил, кто в истории уже использовал подобное оружие, причем безнаказанно для себя. «Немцы в Первую мировую, японцы в тридцатые годы, американцы во Вьетнаме, не говорю уже о химических провокациях в Сирии», − подчеркнул секретарь Совбеза.

Ранее сообщалось, что вопрос о запрете оружия массового поражения был начат в июне 1925 года подписанием Конвенции о запрещении применения на войне удушающих, ядовитых или других подобных газов и бактериологических средств. Конвенция была подписана в Женеве, поэтому её обычно называют Женевским протоколом.