50 лет назад была принята Конвенция о биологическом оружии

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29 марта 2022, 14:00 Вадим Кулинченко,

Вопрос о запрете оружия массового поражения был начат в июне 1925 года подписанием Конвенции о запрещении применения на войне удушающих, ядовитых или других подобных газов и бактериологических средств. Конвенция была подписана в Женеве, поэтому её обычно называют Женевским протоколом.



Конвенция запрещает применение химического и бактериологического оружия, но не запрещает их производство. Эти аспекты и стали в последующем предметом конкретизации Конвенции, в результате которого и были приняты последующие Конвенции о биологическом оружии 1972 год и химическом оружии 1992 год.



10 апреля 1972 года ООН открыла первый в истории договор, запрещающий производить бактериологическое оружие. Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО) стала первым международным договором о разоружении, запрещающим производство целого класса вооружений. Это стало дополнением к Женевскому протоколу 1925 года.



Конвенция КБТО была подписана в Лондоне 10 апреля 1972 года и вступила в силу 26 марта 1975 года, когда 22 государства, в том числе США, СССР и Великобритания, передали на хранение Генеральному секретарю ООН свои документы о ратификации Конвенции. С тех пор к Конвенции присоединилось около 200 государств, но как показывает жизнь в современном мире этот вопрос остаётся актуальным и по прошествии полувека.



Сфера, затрагиваемая КБТО, оговаривается в её первой части. Всего Конвенция содержит восемь частей. На мой взгляд, самая важная третья часть, которая запрещает передачу, поощрение, помощь или побуждение кого-либо, будь то правительства или негосударственные субъекты, к разработке или приобретению каких-либо агентов, токсинов, оружия, оборудования или средств доставки, указанных в части первой. Цель этой части Конвенции предотвратить распространение биологического оружия путём ограничения доступности материалов и технологий, которые могут использоваться во враждебных целях.



Эта часть Конвенции полностью нарушается США, чему нашло подтверждение, когда, в ходе спецоперации на Украине, были обнаружены биологические лаборатории с агентами чумы, холеры и другими штаммами эпидемиологических болезней. Такие лаборатории под эгидой Вашингтона-Пентагона находятся и в других странах. Теперь можно догадываться и о происхождении (возникновении) штамма угрозы 21 века КОВИД-19.



В 90-е годы прошлого столетия начался процесс по созданию механизма проверок положений Конвенции. С 1995 по 2001 год проходили переговоры, направленные на составление протокола к КБТО о проверках. В 2006 г. была принята заключительная Декларация и намечены дальнейшие пути укрепления КБТО. Однако США, подписавшие Конвенцию в 1972 г., отказались присоединиться к выработке протокола к ней в 2001 году и игнорировали Декларацию 2006 года. И теперь существует такое положение: США, подписавшие КБТО, не допускают выполнения контроля на своей территории, развивая сеть биологических лабораторий на территориях других стран. В результате чего на деле проверить исполнение КБТО Вашингтоном с помощью международно-правовых средств невозможно.



Такое положение вещей – излюбленная тактика США в международных делах. Они через своих сателлитов имеют контроль над другими, избегая контроля над своими действиями. Юридически состоя в том или ином договоре, фактически не выполняют его. Загребать жар чужими руками, излюбленные приёмы англо-саксонской традиционной политики.



Но когда-то должен прийти конец этому двуличию. Человечество должно опомниться, столкнувшись через 50 лет с проблемами искусственных болезней. Пора просыпаться!

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