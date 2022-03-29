Песков назвал частью информационной войны сообщения СМИ об отравлении Абрамовича и участников переговоров России и Украины

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29 марта 2022, 13:29 Источник: ТАСС

Во время второго раунда российско-украинских переговоров, Belta news agency/globallook.com

Публикации о том, что после одного из туров переговоров России и Украины у Романа Абрамовича и двух членов украинской делегации наблюдались признаки отравления, являются частью информационной диверсии, заявил во вторник во время пресс-колла официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Да, это часть информационной кампании, часть информационных диверсий, информационной войны. Эти сообщения не соответствуют действительности», - заявил он.

Накануне издание Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что у Романа Абрамовича и двух членов украинской делегации после участия в организации переговоров появились симптомы, похожие на признаки отравления: покраснение глаз, слезоточивость, шелушение кожи на лице и руках.