Пентагон назвал Россию «острой угрозой мировому порядку», а Китай - «важным стратегическим конкурентом»

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29 марта 2022, 08:44 Источник: "Интерфакс"

Пентагон, Liu Jie/Xinhua/globallook.com

В настоящий момент Соединенные Штаты считают Россию острой угрозой мировому порядку. Об этом говорится в пояснениях к новой Стратегии национальной обороны США, секретная версия которой передана Конгрессу.

В документе говорится, что «Россия представляет острую угрозу мировому порядку». В связи с чем Пентагон «будет действовать безотлагательно, чтобы поддерживать и укреплять сдерживание».

Китай при этом назван «наиболее важным стратегическим конкурентом [США] и основным вызовом». Подчеркивается, что КНР может бросить вызов международной системе, поскольку обладает для этого «военным, экономическим и технологическим потенциалом».

Другими угрозами в пояснительной записке к стратегии нацобороны США Пентагон назвал Северную Корею, Иран и экстремистские организации.