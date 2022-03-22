Представитель Пентагона заявил, что США протестировали «деконфликтную линию» связи с Россией

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22 марта 2022, 19:33 Источник: РИА "Новости"

Пентагон, pixabay.com

Высокопоставленный представитель Пентагона заявил вечером во вторник, 22 марта, что российская сторона отвечает на попытки Соединенных Штатов Америки установить связь по "деконфликтной линии".

Представитель американского оборонного ведомства сообщил сегодня журналистам, что Пентагон ежедневно тестирует "деконфликтную линию". По его словам, русские поднимают трубку. Уточняется, что обмена информацией между Вашингтоном и Москвой не было, так как пока это не требуется.

Сотрудник Пентагона уточнил, что у США есть много вариантов прямой связи с руководством Российской Федерации.