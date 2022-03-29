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Байден объяснил свои слова о Путине «личными чувствами» и заявил, что они не означают смены политической позиции США

, 07:44 Источник: "Интерфакс"

Байден объяснил свои слова о Путине «личными чувствами» и заявил, что они не означают смены политической позиции США
Джо Байден во время выступления в Варшаве, Anna Voitenko/Keystone Press Agency/globallook.com

Президент США Джо Байден не сожалеет о своих словах, сказанных в Варшаве в адрес Владимира Путина, однако подчеркивает при этом, что политика Вашингтона в отношении России не изменилась.

В ходе визита в Польшу в конце прошлой недели Байден выступил с речью, посвященной Украине, в которой, в том числе, произнес фразу: «Господи, этот человек [Путин] не может оставаться у власти».

Отвечая на вопрос журналиста, не жалеет ли он о сказанном, Байден заявил: «Я не отказываюсь. Я высказал возмущение, которое ощущаю в отношении того, как Путин решает вопросы, и в отношении действий этого человека».

Президент США подчеркнул, что им двигали «личные чувства».

«Но я хочу четко дать понять: ни тогда, ни сейчас я не меняю политическую позицию. Я выражал возмущение, я не политизирую это», - добавил Байден.

После речи Байдена в Варшаве, Белый дом выступил с заявлением, в котором уточнил позицию президента США: «Президент имел в виду, что Путину нельзя позволить осуществлять власть над своими соседями и регионом. Он не обсуждал власть Путина в России или же смену режима». 

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