Президент Сербии Вучич предложил провести переговоры России и Украины в Белграде

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28 марта 2022, 22:33

Александр Вучич, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Сербии Александр Вучич предложил провести переговоры делегаций России и Украины в Белграде.

Во вторник, 28 марта, российская и украинская делегации встретятся в Стамбуле. Делегация России, руководитель которой Владимир Мединский, уже прибыла в Турцию. Члены украинской делегации позже вечером прибыли в понедельник в Стамбул для участия в предстоящих переговорах с Россией. Телеканал TRT передал, что самолет с делегацией Украины прибыл в стамбульский аэропорт имени Ататюрка.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее сегодня сообщил, что турецкие власти пообщаются с переговорщиками до их встречи. Эрдоган уточнил, что переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле начнутся 29 марта, в 10:30 мск в президентском офисе "Долмабахче". Встреча будет закрыта для прессы.

Члены украинской делегации прибыли в понедельник в Стамбул для участия в предстоящих переговорах с Россией, сообщает телеканал TRT.

По его данным, самолет с делегацией Украины прибыл в стамбульский аэропорт имени Ататюрка.