Эрдоган подтвердил, что переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле начнутся 29 марта в 10:30

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28 марта 2022, 19:58 Источник: ТАСС

Реджеп Тайип Эрдоган, Depo Photos/globallook.com

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник подтвердил, что переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле начнутся во вторник, 29 марта, в 10:30 мск.

Первоначально в канцелярии президента Турции сообщили, что переговоры российский и украинской делегаций по Украине пройдут президентском офисе "Долмабахче". Встреча будет закрыта для прессы.

Позже турецкий лидер, выступая в Анкаре по итогам заседания правительства Турции, подтвердил информацию о дате переговоров и сообщил, что перед встречей пройдет короткая встреча со сторонами".

Российская делегация уже находится в Стамбуле. Первый раунд переговоров состоялся 28 февраля в Гомельской области Белоруссии, встреча продлилась пять часов. Позже прошли еще два очных раунда, а также переговоры в онлайн-формате.