Делегация России прибыла в Стамбул на переговоры с представителями украинской делегации

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28 марта 2022, 17:22

фото: pixabay.com

Делегация Российской Федерации в понедельник, 28 февраля, прилетела в Стамбул для переговоров с представителями украинской делегации по ситуации на Украине. О прилете российской делегации в Турцию передало агентство "Анадолу".

О проведении переговоров в Стамбуле договорились в ходе телефонного разговора президенты РФ Владимир Путин и Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что новый раунд российско-украинских переговоров может состояться в Турции во вторник. Официальный представитель Кремля отметил, что сегодня делегации отправляются в Турцию, но переговоры вряд ли состоятся. "Ожидаем, что завтра это может теоретически произойти", - сказал Песков журналистам.

Российскую делегацию возглавляет Владимир Мединский.