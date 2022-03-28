Лавров назвал «бредятиной» информацию об ухудшении здоровья министра обороны Сергея Шойгу

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28 марта 2022, 14:08 Источник: RT

MOD Russia/via Globallookpress.com

Министр иностранных дел Сергей Шойгу назвал информацию об ухудшении здоровья министра обороны России Сергея Шойгу «бредятиной», сообщает RT со ссылкой на сербские СМИ.

«Я не хочу комментировать бредятину, потому что это именно бредятина, которую распространяют и спецслужбы Украины, как вы сейчас упомянули, её распространяют и наши неолибералы российские, находящиеся сейчас за границей. Это всё откровенная ложь», — сказал Лавров.

Также глава МИД РФ добавил, что все правительство РФ работает согласно своим полномочиям в интересах нашей страны.