Песков переадресовал Пасечнику вопрос о проведении референдума в ЛНР

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28 марта 2022, 13:21 Источник: РИА "Новости"

пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Kremlin Pool/Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопросы о возможном референдуме в Луганской Народной Республике о вступлении в состав РФ надо задавать главе ЛНР Леониду Пасечнику.

Ранее Пасечник допустил, что в ближайшее время на территории ЛНР может быть проведен референдум о вступлении в состав Российской Федерации.

Дмитрий Песков в рамках беседы с журналистами переадресовал вопрос о возможном референдуме Леониду Пасечнику. Пресс-секретарь Владимира Путина уточнил, что речь идет о государстве, независимость и суверенитет которого Россия ранее признала.