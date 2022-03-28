Аргументы Недели Политика 13+

МО РФ показало видео работы на территории Украины «Бук-М3» и радиолокационной станции «Небо-СВ»

, 10:46 Источник: РИА "Новости"

МО РФ показало видео работы на территории Украины «Бук-М3» и радиолокационной станции «Небо-СВ»
Бук-М3, mil.ru

В понедельник, 28 марта, Министерство обороны РФ опубликовало видео, на котором демонстрируется работа на территории Украины зенитного ракетного комплекса "Бук-М3" и радиолокационной станции "Небо-СВ".

Заместитель командира зенитной ракетной батареи сообщил, что в рамках проведения спецоперации в составе расчета были ликвидированы два БПЛА Bayraktar. Он отметил, что работа с беспилотными аппаратами является непривычной, поскольку российские военные на учениях поражают более крупные и скоростные цели.

Уточняется, что отметка беспилотника на индикаторах такая маленькая, что иногда ее едва видно, а траектория полета устройства постоянно меняется.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram

Политика

Министерство обороны РФ сообщило об уничтожении пяти украинских самолетов и 19 беспилотников за сутки

Российские военные за сутки сбили пять самолетов ВСУ, из них четыре Су-24 сбиты над Черниговской областью, истребитель Су-27 сбит в районе Краматорска Донецкой области. Кроме того, за сутки уничтожены 19 украинских беспилотников и перехвачены пять ракет украинской реактивной системы залпового огня «Смерч» в районе аэродрома Чернобаевка в Херсонской области.

Общество