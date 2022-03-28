МО РФ показало видео работы на территории Украины «Бук-М3» и радиолокационной станции «Небо-СВ»

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28 марта 2022, 10:46 Источник: РИА "Новости"

Бук-М3, mil.ru

В понедельник, 28 марта, Министерство обороны РФ опубликовало видео, на котором демонстрируется работа на территории Украины зенитного ракетного комплекса "Бук-М3" и радиолокационной станции "Небо-СВ".

Заместитель командира зенитной ракетной батареи сообщил, что в рамках проведения спецоперации в составе расчета были ликвидированы два БПЛА Bayraktar. Он отметил, что работа с беспилотными аппаратами является непривычной, поскольку российские военные на учениях поражают более крупные и скоростные цели.

Уточняется, что отметка беспилотника на индикаторах такая маленькая, что иногда ее едва видно, а траектория полета устройства постоянно меняется.