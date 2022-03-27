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Минобороны РФ: ВС РФ уничтожили высокоточным оружием склад ракет к ЗРК С-300 и «Бук» под Киевом

, 10:38 Источник: ТАСС

Минобороны РФ: ВС РФ уничтожили высокоточным оружием склад ракет к ЗРК С-300 и «Бук» под Киевом
Игорь Конашенков, Olga Sokolova/Global Look Press

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков в воскресенье, 27 марта, сообщил, что вооруженные силы России уничтожили высокоточным оружием склад ракет к зенитно-ракетным комплексам (ЗРК) С-300 и "Бук" в населенном пункте Плесецкое под Киевом.

По данным генерала, "также высокоточным оружием большой дальности морского базирования уничтожен склад ракет к зенитным ракетным комплексам С-300 и "Бук" в населенном пункте Плесецкое, в 30 километрах юго-западне города Киев".

Генерал Игорь Конашенков также сообщил, что ВКС РФ за сутки уничтожили 67 военных объектов Украины. По информации ведомства, с начала проведения спецоперации уничтожены: 289 беспилотных летательных аппаратов, 1 656 танков и других боевых бронированных машин, 169 установок реактивных систем залпового огня, 684 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1 503 единицы специальной военной автомобильной техники.

Генерал также сообщил, что российские средства ПВО за ночь уничтожили 18 украинских беспилотных летательных аппаратов над Новой Басанью, Песками, Борисполем, Щорсом, Вишневой, Крюковкой, Петровским.

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