Глава Роспотребнадзора Попова заявила о 300 финансируемых США биолабораториях в мире

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в понедельник, 28 марта, заявила, что в мире более трехсот биологических лабораторий – гражданских и военных, – которые финансируются Соединенными Штатами Америки.
Анна Попова в рамках ежегодного Всероссийского конгресса по инфекционным болезням имени академика Покровского заявила, что когда готовился слайд о лабораториях, их было более двухсот, а на сегодняшний день количество этих объектов превысило три сотни.
Глава Роспотребнадзора уточнила, что на фоне пандемии COVID-19 в мире страны возводят новые лаборатории.