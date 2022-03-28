Глава Роспотребнадзора Попова заявила о 300 финансируемых США биолабораториях в мире

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28 марта 2022, 10:37 Источник: РИА "Новости"

лаборатория, pixabay.com

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в понедельник, 28 марта, заявила, что в мире более трехсот биологических лабораторий – гражданских и военных, – которые финансируются Соединенными Штатами Америки.

Анна Попова в рамках ежегодного Всероссийского конгресса по инфекционным болезням имени академика Покровского заявила, что когда готовился слайд о лабораториях, их было более двухсот, а на сегодняшний день количество этих объектов превысило три сотни.

Глава Роспотребнадзора уточнила, что на фоне пандемии COVID-19 в мире страны возводят новые лаборатории.