Депутат Государственной думы от крымского региона Михаил Шеремет выразил мнение, что киевские власти потеряли последний шанс сохранить Украину как государство в существующих сейчас границах.
Михаил Шеремет подчеркнул, что время "безвозвратно ушло", вследствие чего он не видит в настоящий момент возможностей для Украины сохраниться в действующих границах. Депутат также заметил, что не видит причин для ведения переговоров с официальным Киевом.
Шеремет уточнил, что обсуждения следует проводить с властями Соединенных Штатов Америки, которым выгодно затягивание конфликта и превращение Украины в "выжженную землю".