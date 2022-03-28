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Депутат Госдумы Шеремет выразил мнение, что киевские власти потеряли последний шанс сохранить Украину как государство

, 09:10 Источник: РИА "Новости"

Депутат Госдумы Шеремет выразил мнение, что киевские власти потеряли последний шанс сохранить Украину как государство
флаг Украины, pixabay.com

Депутат Государственной думы от крымского региона Михаил Шеремет выразил мнение, что киевские власти потеряли последний шанс сохранить Украину как государство в существующих сейчас границах.

Михаил Шеремет подчеркнул, что время "безвозвратно ушло", вследствие чего он не видит в настоящий момент возможностей для Украины сохраниться в действующих границах. Депутат также заметил, что не видит причин для ведения переговоров с официальным Киевом.

Шеремет уточнил, что обсуждения следует проводить с властями Соединенных Штатов Америки, которым выгодно затягивание конфликта и превращение Украины в "выжженную землю".

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