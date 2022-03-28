Депутат Госдумы Шеремет выразил мнение, что киевские власти потеряли последний шанс сохранить Украину как государство

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28 марта 2022, 09:10 Источник: РИА "Новости"

флаг Украины, pixabay.com

Депутат Государственной думы от крымского региона Михаил Шеремет выразил мнение, что киевские власти потеряли последний шанс сохранить Украину как государство в существующих сейчас границах.

Михаил Шеремет подчеркнул, что время "безвозвратно ушло", вследствие чего он не видит в настоящий момент возможностей для Украины сохраниться в действующих границах. Депутат также заметил, что не видит причин для ведения переговоров с официальным Киевом.

Шеремет уточнил, что обсуждения следует проводить с властями Соединенных Штатов Америки, которым выгодно затягивание конфликта и превращение Украины в "выжженную землю".