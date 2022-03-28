Депутат ГД Шеремет выразил мнение, что Зеленский утратил контроль над нацбатальонами и боевиками

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28 марта 2022, 08:33 Источник: РИА "Новости"

президент Украины Владимир Зеленский, Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com

Депутат ГД от крымского региона Михаил Шеремет выразил мнение, что украинский лидер Владимир Зеленский утратил контроль над нацбатальонами – теперь они действуют в соответствии со своими интересами.

Михаил Шеремет заявил, что сейчас с уверенностью можно говорить об утрате Владимиром Зеленским контроля над боевиками и националистическими батальонами.

По словам депутата Государственной думы, они не подчиняются президенту Украины, не выполняют его приказы и совершают действия, которые соответствуют их собственным интересам. Шеремет добавил, что патриотизм боевиков базируется на "долларовом эквиваленте", а Украина их не интересует.