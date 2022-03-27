Политолог Марков: «Убийство Мариуполя навсегда будет гореть сатанинским знаком на лбу Зеленского»

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27 марта 2022, 10:53

Президент Украины Владимир Зеленский, President Of Ukraine / globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский является «главным убийцей Мариуполя». Соответствующую точку зрения в своем Telegram-канале высказал московский политолог Сергей Марков.

«Главный убийца Мариуполя — это Владимир Зеленский. Именно он утвердил приказ иностранных советников ВСУ прикрываться мирными жителями как живым щитом и не позволять им выйти из города. Мариуполь — самый пророссийский город оставшейся Украины. Именно за это бандеровцы мстят мариупольцам и сделали катастрофу в Мариуполе. Убийство Мариуполя навсегда будет гореть сатанинским знаком на лбу Зеленского», — написал Марков.

Ранее сегодня сообщалось, что армия России уничтожила крылатыми ракетами цеха львовского завода, где проводились ремонт и модернизация зенитных ракетных комплексов «Тор» и С-125.