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27 марта 2022, 08:39

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Киев никогда не стремился к переговорам, поэтому они и сейчас идут «ни шатко ни валко». С таким заявлением выступила Мария Захарова, официальный представитель министерства иностранных дел России.

«Киев никогда не стремился к переговорам, поэтому они и сейчас идут "ни шатко ни валко"», — привел точку зрения Захаровой Telegram-канал ТАСС.

РФ после выхода Украины из состава Советского Союза делала все, чтобы соседняя страна жила и развивалась в соответствии с международным правом, также отметила спикер МИД.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов проинформировал, что военные из республики выехали в Донбасс для участия в российской специальной операции.