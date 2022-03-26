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Рамзан Кадыров призвал европейских лидеров «воткнуть осиновый кол» в США

, 18:51 Источник: Telegram

Рамзан Кадыров призвал европейских лидеров «воткнуть осиновый кол» в США
Фото с сайта главы Чечни.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров назвал США «экономическим вампиром», а президента Байдена «военным преступником» и призвал европейских лидеров избавиться от американского гнета.

«Если дряхлому ковбою Байдену наплевать на вашу экономику или на то, какие негативные процессы у вас происходят, почему вы, развитые и развивающиеся европейские страны, переживаете за интересы Штатов больше, чем за собственные народы и земли? Почему вы думаете, что если США боятся России, то она и вам чем-то угрожает?», - с этими вопросами Кадыров обратился к лидерам европейских государств в своем телеграм-канале.

Он призвал их подумать об интересах своих стран, о дефиците бензина и газа,  росте цен и не потакать «нелепостям Байдена».

«США сегодня - экономический вампир, в которого давно пора воткнуть осиновый кол. Байден - военный преступник, покрывающий многолетние злодеяния Пентагона. Спасайте свои страны. Не дайте одному слабоумному ковбою развалить весь остальной мир», - написал Кадыров.

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