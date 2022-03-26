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Байден пообщался в Варшаве с главами Минобороны и МИД Украины - встреча длилась около 40 минут

, 15:42 Источник: РБК

Байден пообщался в Варшаве с главами Минобороны и МИД Украины - встреча длилась около 40 минут
Джо Байден во время визита в Польшу, Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/globallook.com

Джо Байден в субботу встретился в Варшаве с министром обороны Украины Алексеем Резниковым и главой украинского МИД Дмитрием Кулебой, сообщает агентство Bloomberg.

Ранее сообщалось, что 26 марта глава Резников и Кулеба встречались в польской столице со своими американскими коллегами - госсекретарем Энтони Блинкеном и главой Пентагона Ллойдом Остином для обсуждения текущих вопросов, касающихся ситуации вокруг Украины. Встреча в таком формате проходила впервые.

Джо Байден присоединился к разговору примерно через час после начала встречи министров и пробыл на переговорах около 40 минут, сообщает Bloomberg. Детали разговора пока не сообщаются.

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