Главы МИД и Минобороны Украины проводят в Варшаве встречу с коллегами из США

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26 марта 2022, 14:56 Источник: ТАСС

глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, Lisa Ferdinando/Dod

Днем в субботу, 26 марта, глава Минобороны Алексей Резников и руководитель МИД Дмитрий Кулеба встречаются с американскими коллегами - госсекретарем Энтони Блинкеном и главой Пентагона Ллойдом Остином.

Алексей Резников уточнил, что подобная встреча в формате 2+2 проводится впервые. Уточняется, что украинская и американская стороны обсуждают текущие вопросы, сотрудничество Киева и Вашингтона по политическим и оборонным направлениям.

Подчеркивается, что переговоры проводятся в Варшаве. Детали встречи будут обнародованы позднее.