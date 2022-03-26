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Главы МИД и Минобороны Украины проводят в Варшаве встречу с коллегами из США

, 14:56 Источник: ТАСС

Главы МИД и Минобороны Украины проводят в Варшаве встречу с коллегами из США
глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, Lisa Ferdinando/Dod

Днем в субботу, 26 марта, глава Минобороны Алексей Резников и руководитель МИД Дмитрий Кулеба встречаются с американскими коллегами - госсекретарем Энтони Блинкеном и главой Пентагона Ллойдом Остином.

Алексей Резников уточнил, что подобная встреча в формате 2+2 проводится впервые. Уточняется, что украинская и американская стороны обсуждают текущие вопросы, сотрудничество Киева и Вашингтона по политическим и оборонным направлениям.

Подчеркивается, что переговоры проводятся в Варшаве. Детали встречи будут обнародованы позднее.

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Политика

Политика

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