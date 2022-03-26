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В Белом доме заявили, что в Польше Байден встретится с министрами иностранных дел и обороны Украины

, 13:31 Источник: РИА "Новости"

В Белом доме заявили, что в Польше Байден встретится с министрами иностранных дел и обороны Украины
президент США Джо Байден, Chris Kleponis/Keystone Press Agency

В Белом доме в субботу, 26 марта, сообщили, что американский лидер Джо Байден в Варшаве встретится с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и министром обороны страны Алексеем Резниковым.

Отмечается, что сегодня Джо Байден будет присутствовать на встрече между госсекретарем Энтони Блинкеном и министром обороны США Ллойдом Остином с руководителем МИД Украины Дмитрием Кулебой и министром обороны страны Алексеем Резниковым.

Напомним, в настоящий момент глава Соединенных Штатов находится с визитом в Польше.

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Политика

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