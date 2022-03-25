Байден во время визита в Польшу посожалел, что не может посетить Киев

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25 марта 2022, 21:22 Источник: ТАСС

Прибытие Байдена в Жешув, Piotr Piwowarski /Fotonews/globallook.com

Президент США Джо Байден во время визита в Польшу в пятницу сказал, что, отправляясь сюда, хотел своими глазами увидеть гуманитарный кризис, к которому привела ситуация в Украине.

«Я здесь, в Польше, чтобы воочию увидеть гуманитарный кризис. И, если честно, отчасти вызывает разочарование то, что я не могу увидеть все своими глазами, как мог в других местах. Думаю, по понятным причинам мне не позволят пересечь границу, чтобы посмотреть на то, что происходит в Украине», - сказал Байден в ходе совместного выступления с президентом Польши Анджеем Дудой. Трансляция велась на сайте Белого дома.

Встреча двух президентов проходила в польском городе Жешув, который находится недалеко от польско-украинской границы.

В Польшу с начала военной операции России в Украине, по данным пограничной охраны Польши, прибыло более 2,2 миллиона украинских беженцев.