В Польшу прибыло более 2,2 млн беженцев с Украины

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24 марта 2022, 11:25 Источник: ТАСС

Варшава, фото: pixabay.com

В Польшу прибыло более 2,2 миллиона беженцев с Украины в период после начала спецоперации Вооруженных сил РФ. Пограничная охрана Польши написала в Twitter, что число украинских беженцев, которые прибыли в Польшу с начала военной операции на Украине, превысило 2,2 млн.

По данным польской погранохраны, 23 марта сотрудники службы оформили 30 тысяч приезжающих, что на 2,5% меньше в сравнении с показателями днем ранее (31 тысяч).

Сегодня до семи часов утра по местому времени зафиксирован, рост на 15%. "Из Польши на Украину с 24 февраля выехали 296 тысяч человек", - подчеркнули польские пограничники.

Многие прибывающие в Польшу украинцы пользуются услугами специальных пунктов приема беженцев, которые организовывают их размещение в разных регионах страны. Их в республике создано 30. Других встречают родные и близкие.

В Польше крупные города уже заявили, что больше не могут принимать беженцев. Власти страны заверяют, что не будут никого переселять насильно, но призывают беженцев не бояться ехать в маленькие города, где также есть все условия для жизни и работы. Также власти республики отправляют специальные поезда и автобусы с украинскими беженцами в разные города Европы.