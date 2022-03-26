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Путин подписал закон о наделении статусом ветерана боевых действий участников спецоперации на Украине

, 10:00 Источник: Официальный интернет-портал правовой информации

Путин подписал закон о наделении статусом ветерана боевых действий участников спецоперации на Украине
президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал федеральный закон о наделении статусом ветерана боевых действий участников специальной военной операции России на Украине и в Донбассе.

В соответствии с текстом документа, подписанного главой государства, статусом ветерана боевых действий наделяются военные, а также сотрудники других правоохранительных и силовых структур, которые в рамках спецоперации на Украине, в ДНР и ЛНР выполняют различные задачи.

Для реализации данной инициативы понадобится выделение дополнительного финансирования из федерального бюджета, которое, как полагают в Минобороны РФ, составит в текущем году около пяти миллиардов рублей.

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