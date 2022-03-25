Никол Пашинян и Владимир Путин обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе, связанную с перемещением войск Азербайджана

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25 марта 2022, 23:03 Источник: ТАСС

Фото с сайта kremlin.ru

Президент России Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян провели в пятницу телефонный разговор, во время которого обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе, где отмечается перемещение азербайджанских войск, сообщает пресс-служба правительства Армении.

«В ходе беседы была обсуждена ситуация в Нагорном Карабахе, сложившаяся в зоне ответственности российских миротворцев в результате продвижения ВС Азербайджана. Премьер-министр Пашинян охарактеризовал ситуацию как напряженную», - сказано в сообщении.

Со своей стороны Соединенные Штаты также выразили серьезную обеспокоенность в связи с ситуацией в Нагорном Карабахе.

«Перемещение войск [Азербайджана]и другие эскалационные меры являются безответственными и создают ненужную провокацию», - заявила заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Джалина Портер и призвала Армению и Азербайджан к деэскалации.

Ранее сообщалось, что более 100 тысяч жителей Нагорного Карабаха оказались в ситуации гуманитарной катастрофы, после того как ВС Азербайджана повредили центральную газовую трубу, которая поставляет в республику голубое топливо из Армении.