В Арцахе (Карабахе) вновь отключили газ, там сейчас идёт снег и стоит холодная погода

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21 марта 2022, 23:03

Фото: Соцсети

С 8 марта 2022 года, ВС Азербайджана повредили центральную газовую трубу, которая поставляет голубое топливо из Армении в республику Арцах (Нагорный Карабах в армянской интерпретации). Более 100 тыс. жителей республики Арцах оказались в условиях гуманитарной катастрофы. Российские миротворцы смогли отремонтировать трубопровод. Однако азербайджанские военные снова его повредили. Об этом сообщил общественности политик председатель фракции партии «Справедливость» в НС Арцаха Давид Галстян.

При посредничестве миротворческих сил РФ поврежденный газопровод азербайджанцы сами восстановили, но жителям республики газ поставлялся только один день - 19 марта. Напоминаем, что с 8 марта по 19-тое были закрыты школы, детские сады и предприятия. В больницах и жилых домах температура была +10-15 градусов. Электросети не выдерживали использование бытовых электронагревателей. Сегодня, 21 марта азербайджанцы снова повредили или по другим данным - перекрыли главный газопровод.

В республике Арцах уже несколько дней идёт снег, местами высота его покрова составляет 80-100 см и очень холодно. Азербайджанские ответственные лица отключением газа создают невыносимые условия для жизни армянского населения в Арцехе, ситуация близка к гуманитарной катастрофе. Своими действиями они пытаются дискредитировать миротворческую миссию РФ в глазах местного населения. Есть мнение, что власти Азербайджана получают инструкции от США по антироссийской деятельности в этом регионе.

Армянские политики Давид Галстян и Манвел Аракелян выступили с обращением к Москве: «Призываем миротворцев и МИД России принять меры по решению проблемы с подачей газа в Арцах окончательно. Лишить мирных жителей тепла, это садизм».