Политолог Корнилов выразил мнение, что Байден в вопросе территориальной целостности Украины «умыл руки»

Политолог, историк и журналист Владимир Корнилов в пятницу, 25 марта, прокомментировал заявление президента США Джо Байдена о том, что Украина должна сама решать вопрос о территориальных уступках.
Владимир Корнилов отметил, что все последние месяцы американские официальные лица, в частности, сам Джо Байден, подчеркивали, что вопрос территориальной целостности, государственности, суверенитета Украины является для них "принципиальным".
Политолог в разговоре со "Свободной прессой" признался, что на этом фоне высказывание Байдена стало для него неожиданным. Корнилов заметил, что сначала Штаты убеждали Украину, что будут стоять на защите территориальной целостности страны, а теперь говорят, что решение остается исключительно за Киевом. "Практически, Байден умыл руки", – заключил эксперт.