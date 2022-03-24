Байден выразил мнение, что Украина должна сама решить, идти ли на территориальные уступки в рамках переговоров с РФ

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24 марта 2022, 22:42 Источник: ТАСС

президент США Джо Байден, Yuri Gripas/Consolidated News Photos

Президент США Джо Байден на пресс-конференции в Брюсселе выразил мнение, что власти Украины самостоятельно должны решить, нужно ли им идти на какие-либо территориальные уступки в рамках переговоров с РФ.

Джо Байден заявил, что вышеуказанный вопрос "в полной мере решать Украине" и подчеркнул, что нельзя говорить о стране без ее участия.

Президент США также выразил мнение, что украинским властям не придется идти на территориальные уступки. Кроме того, политик констатировал, что переговоры между Киевом и Москвой идут, но он в консультациях не участвует.