Захарова назвала главным препятствием на переговорах с Украиной «несамостоятельность Киева»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова вечером в четверг, 24 марта, заявила, что главным препятствием на переговорах Москвы и Киева является "несамостоятельность киевского режима".
Мария Захарова в рамках брифинга подчеркнула, что решения принимает не киевский режим, более того, эти решения не соответствуют интересам народа. По словам дипломата, действия осуществляются с подачи Вашингтона и преподносятся как намерения официального Киева.
Захарова также уточнила, что если исходить из того, что прогресс – это просто движение, то можно сказать, что переговоры ведутся и "это и есть прогресс".