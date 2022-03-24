Захарова назвала главным препятствием на переговорах с Украиной «несамостоятельность Киева»

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24 марта 2022, 18:20 Источник: РИА "Новости"

официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, MFA Russia/via Globallookpress.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова вечером в четверг, 24 марта, заявила, что главным препятствием на переговорах Москвы и Киева является "несамостоятельность киевского режима".

Мария Захарова в рамках брифинга подчеркнула, что решения принимает не киевский режим, более того, эти решения не соответствуют интересам народа. По словам дипломата, действия осуществляются с подачи Вашингтона и преподносятся как намерения официального Киева.

Захарова также уточнила, что если исходить из того, что прогресс – это просто движение, то можно сказать, что переговоры ведутся и "это и есть прогресс".