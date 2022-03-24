МО РФ: несколько жителей Чернигова были расстреляны националистами за просьбу дать им возможность покинуть город

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24 марта 2022, 22:32 Источник: ТАСС

начальник НЦУО РФ Михаил Мизинцев, MOD Russia/via Globallookpress.com

В Министерстве обороны Российской Федерации в четверг, 24 марта, сообщили, что в Чернигове Служба безопасности Украины задержала активистов, которые попросили о выходе в безопасные районы.

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что инициативная группа жителей Чернигова на фоне тяжелейшей гуманитарной ситуации обратилась к администрации города с просьбой о выходе в безопасные районы.

Сообщается, что активистов задержали сотрудники СБУ, а несколько человек позже были расстреляны.