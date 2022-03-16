Игорь Конашенков: кадры с погибшими на Украине жителями Чернигова являются провокацией украинских националистов

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16 марта 2022, 20:09

Игорь Конашенков, Olga Sokolova/Global Look Press

Военнослужащих Вооруженных сил РФ в украинском городе Чернигове не было и нет. Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков в среду назвал видеокадры с погибшими в Чернигове мирными жителями, которых якобы расстреляли российские военнослужащие, постановкой украинских силовиков или свидетельством террора украинских националистов.

16 марта одновременно на всех пропагандистских ресурсах киевского режима появились видеокадры погибших в Чернигове мирных жителей, которые якобы стояли в очереди за хлебом и якобы были "расстреляны российскими военнослужащими".

Конашенков подчеркнул, что в Чернигове российских военнослужащих не было и нет. Соответственно, все погибшие люди - жертвы террора украинских националистов. "Или данные видеокадры - очередная постановка СБУ", - заключил официальный представитель Минобороны России.

По данным генерала, все подразделения ВС РФ находятся за пределами Чернигова, блокируя дороги, никаких наступательных действий на город не ведут. На видеокадрах, растиражированных украинскими пропагандистами, нет никаких следов от разрывов боеприпасов. "Все окна в близлежащих зданиях целые. Никаких повреждений стен, других следов взрыва на земле нет", — доказывает Конашенков.