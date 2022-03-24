Захарова: Россия исходит из того, что шанс договориться с Украиной есть

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24 марта 2022, 16:23 Источник: РИА "Новости"

официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, MFA Russia/via Globallookpress.com

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила в четверг, 24 марта, что Москва исходит из того, что шанс на договоренность с Украиной есть.

Мария Захарова отметила, что Россия слышит много заявлений и вопросов о том, зачем страна ведет диалог с людьми, "которые ненавидят даже собственный народ" и готовы на все "ради абсолютно навязанной им идеологии". Речь идет о режиме президента Украины Владимира Зеленского.

Дипломат, однако, заметила, что российская сторона исходит из того, что возможность достичь договоренности с Киевом есть.