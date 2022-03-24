Лукашенко: предложение Польши направить на Украину западных миротворцев чревато Третьей мировой войной

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24 марта 2022, 15:22

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, Kremlin Pool / globallookpress.com

Предложение Польши направить на украинскую территорию западных миротворцев чревато Третьей мировой войной. Соответствующую точку зрения высказал некоторое время назад белорусский президент Александр Лукашенко.

«Предложение Польши направить на Украину западный миротворческий контингент чревато Третьей мировой войной», — процитировал Лукашенко Telegram-канал «RT на русском».

Российская Федерация с 24 февраля осуществляет на Украине специальную операцию. Ранее в четверг сообщалось, что президент Владимир Зеленский призвал НАТО поставить киевской стороне каждый сотый танк и самолет Североатлантического альянса.