Власти Латвии закрыли въезд в страну 25 российским деятелям культуры, в том числе Полине Гагариной и Стасу Михайлову

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24 марта 2022, 11:41 Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Власти Латвии запретили 25 известным российским деятелям культуры въезд в страну на неопределенный срок.

Внешнеполитическое ведомство Латвии в четверг, 24 марта, распространило сообщение о решении министра иностранных дел Эдгарса Ринкевичса о включении 25 граждан Российской Федерации в список нежелательных для Латвийской Республики лиц в соответствии с частью второй статьи 61 Закона об иммиграции. Решение главы МИД предусматривает введение запрета на въезд этих россиян в Латвию на неопределенный срок.

В список лиц, "представляющих Российскую Федерацию в сфере развлечений и культуры и выражающих активную политическую поддержку действиям российских властей", включены телеведущая Мария Ситтель, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, актер и режиссер Владимир Машков, Артем Жога, медиа-менеджер Тина Канделаки, певцы Полина Гагарина, Николай Расторгуев и Стас Михайлов, режиссер Никита Михалков, пианист Денис Мацуев, дирижер Валерий Гергиев. Большинство из них принимали участие в концерте в Москве 18 марта, посвященном годовщине воссоединения Крыма с РФ.