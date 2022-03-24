Власти Турции считают невозможным поставку на Украину российских ЗРК С-400

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24 марта 2022, 11:47

ЗРК С-400, MOD Russia/ Globallookpress.com

Предложенная американцами идея передачи Турцией на Украину купленных в России ЗРК С-400 невозможна Такое заявление сделал руководитель управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

«Сегодня эта идея кажется нереалистичной», − цитирует слова чиновника RT со ссылкой на его статью для The Wall Street Journal.

Как ранее сообщило Reuters, США предлагали Турции снять несколько санкционных ограничений за то, что Анкара направит Киеву системы ПВО С-400 российского производства.

Турецкий чиновник подчеркивает, что официального конкретного или формального запроса сделано не было.