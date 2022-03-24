SCMP: США не имеют права осуждать Россию после военных преступлений в Ираке

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24 марта 2022, 10:35 Источник: РИА Новости

Владимир Путин и Си Цзиньпин фото: Kremlin Pool/Global Look Press, globallookpress.com

Китайская газета South China Morning Post заявила о двуличии США: нельзя обвинять Россию после военных преступлений Вашингтона в Ираке.

"Ничем не вызванное нападение на Ирак, которое оправдывалось ложью и обманом, и последующая оккупация страны стали не только грандиозной стратегической ошибкой, но и длинной серией военных преступлений и преступлений против человечества", — так в статье подчеркивается характер действий США. По словам обозревателя SCMP, Соединенные Штаты пытаются оказать давление на неугодные им страны под видом международной справедливости. Поэтому США не имеют права осуждать Россию из-за вынужденной спецоперации.



Ранее спикер Госдумы Володин указал США на незаконные действия в Ираке и Ливии в ответ на осуждение российской спецоперации на Украине.



