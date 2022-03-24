NYT: власти США создали команду из должностных лиц для разработки сценариев ответа на случай, если Россия применит ядерное оружие

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24 марта 2022, 10:13

Российские ракетные комплексы, ALEXEY BYCHKOV / globallookpress.com

Издание The New York Times проинформировало, что власти Соединенных Штатов создали команду из должностных лиц для разработки сценариев ответа на случай, если Российская Федерация задействует свои ядерные вооружения. Об этом пишет Telegram-канал РИА Новости.

«New York Times со ссылкой на источники утверждает, что Белый дом сформировал команду из должностных лиц, чтобы они разработали сценарии ответных действий Вашингтона и его союзников на случай, если Москва применит ядерное оружие», — говорится в публикации TG-канала.

Как сообщалось ранее сегодня, постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что страна не нуждается в использовании химического или биологического оружия на территории Украины.