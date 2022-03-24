Уехавший из России Чубайс сохранил пост сопредседателя Ассоциации развития возобновляемой энергетики

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24 марта 2022, 09:43

Анатолий Чубайс, фото: Anton Belitsky/Russian Look

Анатолий Чубайс, об отъезде которого из России стало известно в среду, сохраняет пост сопредседателя Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ). В ассоциации 23 марта сообщили, что "на данный момент решение об избрании А. Б. Чубайса сопредседателем ассоциации, принятое общим собранием членов ассоциации, остается в силе".

По данным АРВЭ, заявлений о выходе из состава членов ассоциации не поступало, - передает ТАСС.

Ранее источник ТАСС сообщил, что Чубайс покинул пост спецпредставителя президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития и уехал из России.

Чубайс был главой госкорпорации "Роснано". Спецпредставителем президента он стал с 4 декабря 2020 года. В какую страну уехал политик, пока не сообщается.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Анатолий Чубайс по собственному желанию покинул пост специального представителя президента России по вопросам устойчивого развития.