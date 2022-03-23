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23 марта 2022, 17:14 Источник: РБК

Анатолий Чубайс, Maksim Konstantinov/globallook.com

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в беседе с РБК сообщил, что Анатолий Чубайс по собственному желанию покинул пост специального представителя президента России по вопросам устойчивого развития.

«Уехал-не уехал — это его личное дело», — прокомментировал Песков.

Увольнение Чубайса подтвердил также специальный представитель президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев.

«Действительно, представители Анатолия Борисовича подтвердили, что он покидает должность спецпредставителя президента. Я не думаю, что его решение покинуть пост каким-либо образом отразится на развитии климатической повестки в нашей стране», — сказал Эдельгериев в интервью «РИА Новости».

Газета «Коммерсантъ» в свою очередь опубликовала снимок Чубайса, сделанный в среду в Турции. На нем бывший спецпредставитель президента стоит у банкомата.

Об увольнении Чубайса и отъезде его из России ранее сообщил Bloomberg.