Дмитрий Рогозин: Россия способна в считанные минуты физически уничтожить любого агрессора на любом расстоянии

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23 марта 2022, 22:47 Источник: ТАСС

Испытательный пуск баллистической ракеты «Булава», Russian Defence Ministry /globallook.com

Благодаря межконтинентальным баллистическим ракетам, разработанными корпорацией «Роскосмос», Россия в считанные минуты может уничтожить любого агрессора, заявил в среду гендиректор корпорации Дмитрий Рогозин в эфире Первого канала.

«Хочу подтвердить, зная техническую сторону дела, что Российская Федерация способна физически уничтожить любого агрессора или любую группу агрессоров на любом расстоянии, глобальном расстоянии в считанные минуты», - сказал он.

При этом Рогозин надеется, что задействовать ядерный потенциал не придется.

«Наши машины на случай совсем крайний», - сказал он, добавив, что именно такой случай имел в виду Владимир Путин, когда предостерегал страны НАТО от попыток вмешаться в специальную военную операцию в Украине.

«У России есть очень надежный ядерный стратегический потенциал и средства его доставки - межконтинентальные баллистические ракеты, а также ракетные комплексы оперативно-тактические и так далее», - подчеркнул Рогозин.