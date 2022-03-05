Путин заявил, что его приказ о приведении сил сдерживания в повышенную готовность был вызван словами, которые «ляпнула» Лиз Трасс

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5 марта 2022, 17:53 Источник: "Интерфакс"

Лиз Трасс, MFA Russia/globallook.com

Владимир Путин заявил, что решение отдать приказ о приведении в повышенную готовность стратегических сил сдерживания было принято после того, как глава МИД Великобритании Лиз Трасс «ляпнула» о возможном вовлечении НАТО в украинский конфликт. Об этом президент России рассказал на встрече женщинами летного состава российских авиакомпаний, которую транслировал телеканал «Россия 24».

«Несмотря на их заявление, которое было сделано министром иностранных дел Великобритании, когда она ляпнула, что НАТО может быть вовлечено в конфликт, и нам пришлось сразу же принять решение о приведении в повышенную (готовность) - в особый режим наши силы сдерживания, реакция последовала - сказали, что ничего такого не имелось в виду. Но никто же ее не одернул! Женщина - министр иностранных дел! Хоть что-нибудь кто-нибудь на этот счет сказал: знаете, это ее личное мнение, не обращайте внимания? Никто - ничего», - сказал Путин (цитата — по «Интерфакс»).

27 февраля Путин отдал приказ министру обороны и начальнику Генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства. Стратегические силы сдерживания предназначены для сдерживания агрессии против России и ее союзников, а также разгрома агрессора в том числе с применением ядерного вооружения.