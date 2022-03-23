Джейк Салливан: на саммите G7 будут согласованы меры по противодействию попыткам России обойти санкции

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23 марта 2022, 21:52 Источник: "Интерфакс"

Джек Салливан, Yuri Gripas/Consolidated News Photos/globallook.com

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан анонсировал новые санкции в отношении России, которые будут объявлены в четверг. Об этом он заявил в среду на брифинге для журналистов.

По его словам, очередной пакет санкций коснется ряда российских организаций и физических лиц.

Он также сообщил, что в ходе саммита G7, который откроется 24 марта, будут разработаны меры по противодействию попыткам России обойти ограничения.

«Завтра лидеры G7 согласуют инициативу по координации усиления санкций. Таким образом, попытки России избежать санкций или попытки других стран помочь России избежать санкций будут эффективно рассматриваться скоординированным образом», - сказал он. По его словам, это коснется не только Китая, но и «всех крупных экономик».