Советник премьера Италии Джавацци: оплата за газ в рублях — это способ для России обойти санкции

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23 марта 2022, 20:25 Источник: РИА Новости

Лого "Газпрома", Maksim Konstantinov/globallook.com

Правительство Италии пока не принимало решения по поводу оплаты российского газа в рублях, но скорее всего продолжит расчеты с Россией в евро, предположил в среду экономический советник премьера Италии Франческо Джавацци.

«Мое мнение – надо платить в евро, потому что оплата в рублях стала бы способом обойти санкции. Следовательно, я думаю, что мы будем продолжать платить в евро», - цитирует Джавацци информационное агентство Ansa.

Решение о переводе оплаты за российский природный газ, поставляемый «недружественным странам», в рубли озвучил в среду Владимир Путин на совещании с членами правительства.

«Поставлять наши товары и в ЕС, и в США, получая оплату в долларах и евро, не имеет для нас никакого смысла. Мною принято решение в самое короткое время принять комплекс мер по переводу оплаты нашего природного газа, поставляемого в недружественные страны, за российские рубли», - заявил он.