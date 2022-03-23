Володин назвал историческим решение отказаться в расчетах за газ от доллара и евро

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23 марта 2022, 17:35 Источник: Telegram

Вячеслав Володин, Kremlin Pool/globallook.com

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает историческим решение по переводу оплаты за российский природный газ, поставляемый «недружественным странам», в рубли. Это решение озвучил в среду на совещании с правительством президент России Владимир Путин.

«Поставлять наши товары и в ЕС, и в США, получая оплату в долларах и евро, не имеет для нас никакого смысла. Мною принято решение в самое короткое время принять комплекс мер по переводу оплаты нашего природного газа, поставляемого в недружественные страны, за российские рубли», - заявил он.

«Отказ от расчетов в долларах и евро — историческое решение, без которого невозможно создать финансово-экономический суверенитет России», - написал Володин в своем телеграм-канале, назвав решение Путина «шагом по дедолларизации нашей экономики».