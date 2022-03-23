Олаф Шольц назвал преступлением военную операцию России в Украине

Аргументы Недели → Политика 13+

23 марта 2022, 16:48 Источник: РИА Новости

Олаф Шольц, IMAGO/Frederic Kern/globallook.com

Военная спецоперация, которую Россия проводит в Украине, нарушает все правила и является преступлением, заявил в среду изданию Zeit канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«Мы все едины в том, что эта война нарушает все правила. Она является преступлением. Это война Путина», - сказал Шольц отвечая на вопрос, может ли он вслед за Джо Байденом назвать российского президента «военным преступником».

Шольц также рассказал изданию, что предостерег Путина от применения в Украине биологического или химического оружия.

«Российские утверждения, что Украина разрабатывала химическое и биологическое оружие или что США хотели применять такое оружие на Украине, что не соответствует действительности, показались мне скрытой угрозой, что Путин обдумывает применение такого оружия. Поэтому мне было важно ему четко и прямо сказать: это было бы неприемлемо и непростительно. Никто не должен даже думать об этом» - заявил канцлер.