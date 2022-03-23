На арест 900 млрд долларов Россия могла ответить конфискацией 1700 млрд долларов активов резидентов недружественных стран в РФ

Аргументы Недели → Политика 13+

23 марта 2022, 14:34

У России арестовывают валютные резервы, а истовые апологеты позавчерашнего либерального «пира» по-прежнему норовят любой ценой выполнить обязательства перед Западом, хотя бы в рублях. Немыслимое идолопоклонство!



Как пишет в своей статье в «Аргументах недели» академик РАН Сергей Глазьев, вместо того чтобы ответить симметрично и хотя бы частично компенсировать потери, мы лишь усугубляем наше положение. А ведь вынужденный отказ от этих обязательств по вине противника нанёс бы ему немалый ущерб. Например, мы могли бы ответить на фактический арест средств ЗВР российских государственных и частных лиц, оцениваемых в 900 млрд долл. (из них 400 млрд долл. – средства ЗВР, более 300 млрд долл. – депозиты корпораций в долларах и евро, порядка 200 млрд долл. – средства российских граждан на личных счетах в западных банках), конфискацией сопоставимых активов резидентов недружественных стран на территории России (около 800 млрд долл., из которых почти 500 млрд долл. прямые инвестиции) и отказом от валютных долгов (около 400 млрд долл.).



Попустительствуя международным спекулянтам в манипулировании курсом рубля, ЦБ регулярно поднимает ключевую ставку, блокируя кредитование инвестиций и останавливая экономический рост. Совокупный ущерб от проводимой руководством ЦБ политики начиная с 2014 года оценивается в 40 трлн руб. недопроизведённого ВВП и более 20 трлн руб. несделанных инвестиций. Это вчетверо больше ущерба от санкций США и ЕС. Последний можно было бы вовсе нивелировать, если бы ЦБ выполнял свои конституционные обязанности по обеспечению устойчивости рубля.



Решение Совета директоров Банка России о повышении 28 февраля 2022 г. процентной ставки до 20% многократно усиливает негативный эффект введённых странами НАТО санкций для российской экономики. Это решение Банка России влечёт падение экономической активности, блокирует инвестиции, кредитуемые из внутренних источников, ведёт к удорожанию государственных заимствований. Как и в 2014 г., поднимая ставку процента, руководство ЦБ фактически подыгрывает противнику, создавая условия для нанесения России максимального ущерба. В дополнение к прекращению иностранных кредитов ЦБ останавливает внутренние механизмы кредитования реального сектора экономики, увеличивает расходы федерального бюджета на обслуживание государственного долга, стимулирует переток капитала из производственной сферы в спекулятивную, повышает издержки предприятий на обслуживание кредитов. При этом не достигаются цели макроэкономической стабилизации, так как результатом резкого повышения процентной ставки становятся сокращение объёмов и повышение издержек производственной деятельности, технологическая деградация и снижение конкурентоспособности российской экономики, что в среднесрочной перспективе влечёт девальвацию рубля и очередной всплеск инфляции.



Вместо отказа от использования доллара, евро и фунта, а также номинированных в них активов в составе валютных резервов в условиях ведущейся против России гибридной войны со стороны стран – эмитентов этих валют и замещения их золотом руководство ЦБ продолжало вплоть до последнего времени их наращивать, ограничивая долю золота в золотовалютных резервах незначительной величиной (20%). Хуже того, российские банки, включая государственные, в последние годы вывезли за рубеж более 500 тонн золота, продав его за ненужную теперь уже валюту, которая арестована на их зарубежных счетах. Вместо дорожающего золота в составе валютных резервов мы имеем обнуление валютных инструментов с ущербом в сотни миллиардов долларов, конфискуемых США и ЕС.



В своей программной статье академик Глазьев предлагает конкретные шаги для восстановления управляемости экономикой страны. Подробнее читайте в свежем номере «Аргументов недели».



