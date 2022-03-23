В Кремле исключили обсуждения в ОДКБ вопросов участия войск военного блока в спецоперации на Украине

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23 марта 2022, 14:26

Самолёты войск ОДКБ, MOD Russia/ Globallookpress.com

Москва не рассматривает обращение к союзникам по Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) по вопросу присоединения к участию в спецоперации по демилитаризации Украины. Такое заявление сделал в среду, 23 марта, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Кремлевский чиновник заявил представителям прессы, что на площадке ОДКБ не обсуждается тема задействования подразделений других стран в специальной военной операции, которую проводит Россия на территории Украины.

Ранее сегодня пресс-секретарь Кремля не исключил, что в переговорах России и Украины возможно появление третьей стороны.