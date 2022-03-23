В переговорах России и Украины возможно появление третьей стороны

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23 марта 2022, 13:56 Источник: iz.ru

Фото: pixabay.com

Российско-украинские переговоры проводятся уже более трех недель. Поначалу они проходили в Белоруссии, но затем из-за сложностей с логистикой их было решено перевести в режим видеосвязи.



Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 22 марта заявил, что разглашать содержание российско-украинских контактов Кремль не собирается, поскольку это «может только повредить переговорному процессу», который «и так идет гораздо медленнее и менее содержательно», чем хотелось бы российской стороне.



Президент Украины Владимир Зеленский 21 марта заявил, что договоренности с Россией будут вынесены на референдум:



«Народ должен будет сказать и дать ответ на те или иные форматы компромиссов. А вот какими они будут — это уже вопрос нашего разговора и понимания между Украиной и Россией».



Отдельно для чешского телевидения Зеленский уточнил, что Киев «не может отказаться ни от пяди» своей земли.



Глава Российского совета по международным делам Андрей Кортунов считает, что референдум для президента Украины – это «своего рода спасительная соломинка», поскольку ответственность за территориальную целостность страны Зеленский хочет разделить с украинским обществом. По мнению эксперта, проводить референдум сразу после прекращения военных действий непросто — могут возникнуть сложности с его мониторингом.



Ранее Владимир Зеленский также говорил о своем представлении по разрешению конфликта: прекращение огня, встреча президентов, на которой они договорятся о выводе российских войск, обозначение гарантий безопасности Украины. Он отметил, что поскольку Украину не берут в НАТО, то роль гарантов ее безопасности могли бы взять на себя некоторые члены альянса.



«И я считаю, что это нормальный компромисс для всех: для Запада, не знающего, что с нами делать в вопросе с НАТО. Для Украины, которая хочет гарантий безопасности. И для России, которая не хочет дальнейшего расширения НАТО и говорит, что у нее со странами Запада были такие договоренности», — озвучивал свою позицию Зеленский, уточнив, что такой подход к вопросу потребует от страны изменения Конституции. Вызвано это тем, что в 2019 году в нее были внесены поправки, которые обозначили стратегический курс страны на «полноправное членство в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора» (ст. 85, п. 5). Для этих изменений, отметил Владимир Зеленский, понадобится решение не только президента, но «и рады, и народа Украины».



Многие эксперты при этом уверены, что единственно возможные гаранты украинской безопасности — это Москва и Вашингтон. Однако представить возможность контактов России и США на этот счёт сейчас довольно сложно.



