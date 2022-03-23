Политолог Марков: после взаимной высылки дипломатов отношения России и Польши «будут такие примерно, как при войне»

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23 марта 2022, 14:38

Политолог Сергей Марков, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

После взаимной высылки дипломатических работников отношения между Российской Федерацией и Польшей «будут такие примерно, как при войне». Соответствующий прогноз высказал в своем Telegram-канале московский политолог Сергей Марков.

«Польша высылает почти всех российских дипломатов. Россия в ответ тоже. В результате отношения России и Польши будут такие примерно, как при войне между странами. И это логично. Польша активно ведет гибридную войну против России», — написал Марков.

Ранее эксперт указал на то, что Варшава хочет послать на территорию Украины военных и аннексировать у бывшей советской республики Львов, Галичину и Волынь.